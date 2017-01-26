調查：美大部分醫師反對廢除歐巴馬健保
今天公布的1項調查顯示，美國大部分醫生反對總統川普（Donald Trump）致力廢除的前總統歐巴馬招牌健保改革法，認為應予增修，而非淘汰。
法新社報導，「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）從擁有逾140萬名美國醫生、住院醫生、醫學院學生的數據庫－美國醫學會（American Medical Association）醫師數據庫（Physician Masterfile）中，隨機挑選426位醫生進行調查後，公布這份報告。
主要作者、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院副教授波拉克（Craig Pollack）說：「我們聽說大部分基層醫生對修改這項法律態度開放，但一面倒地反對全然廢除。」
受訪者中僅15%的醫生支持完全廢除「病患保護與平價醫療法」（Patient Protection and Affordable Care Act）。
報告指出，74%的受訪者支持修改，「例如創建類似聯邦醫療保險（Medicare）的公營健保，與民營保險計畫相抗衡、依價值而非接診量支付醫生，並增加健康儲蓄帳戶的使用等」。
僅29%的醫生支持增加使用高自付額醫療保險計畫。這種計畫中，病患每月保費較低，但遭遇免賠額時，每年可能得為醫療服務另外支付數千美元。（譯者：中央社何宏儒）1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。