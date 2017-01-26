調查：美大部分醫師反對廢除歐巴馬健保

我要評比

今天公布的1項調查顯示，美國大部分醫生反對總統川普（Donald Trump）致力廢除的前總統歐巴馬招牌健保改革法，認為應予增修，而非淘汰。

法新社報導，「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）從擁有逾140萬名美國醫生、住院醫生、醫學院學生的數據庫－美國醫學會（American Medical Association）醫師數據庫（Physician Masterfile）中，隨機挑選426位醫生進行調查後，公布這份報告。

主要作者、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院副教授波拉克（Craig Pollack）說：「我們聽說大部分基層醫生對修改這項法律態度開放，但一面倒地反對全然廢除。」

受訪者中僅15%的醫生支持完全廢除「病患保護與平價醫療法」（Patient Protection and Affordable Care Act）。

報告指出，74%的受訪者支持修改，「例如創建類似聯邦醫療保險（Medicare）的公營健保，與民營保險計畫相抗衡、依價值而非接診量支付醫生，並增加健康儲蓄帳戶的使用等」。

僅29%的醫生支持增加使用高自付額醫療保險計畫。這種計畫中，病患每月保費較低，但遭遇免賠額時，每年可能得為醫療服務另外支付數千美元。（譯者：中央社何宏儒）1060126

(中央社)