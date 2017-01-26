春節疏運 國5客運尖峰3至5分鐘發車

因應春節返鄉及遊客人潮，公路總局除已協調國道5號客運業者增加班次，尖峰時間3至5分鐘就可發車之外，也試辦「捷運三重站」及「松山車站」往返羅東轉運站的臨時路線。

公路總局台北區監理所說，1月27日起至2月1日止，共有6天農曆春節連續假期，為了讓民眾返鄉與出遊順遂，提供多項的疏運措施，除協調國道5號客運業者增加車輛與駕駛人疏運量能，尖峰時段3至5分鐘就可發車，並延續過去推出自雙北市端試辦的「捷運三重站（國光客運）」及「松山車站（首都客運）」往返羅東轉運站的臨時路線，也增開自「板橋轉運站（葛瑪蘭客運）」至羅東轉運站的直達車。

此外，也協調客運業者在宜蘭端增加試辦以既有路線延伸行駛宜蘭地區熱門景點（金車酒廠、羅東林業園區、羅東夜市、傳統藝術中心）的專車，並可結合宜蘭地區公車接駁系統，鼓勵民眾搭乘公共運輸，暢遊宜蘭無負擔。

宜蘭縣境內也規劃2條紅色區間幹線及7條綠色景點接駁公車。紅色串聯烏石港、蘭陽博物館、頭城、礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇澳、南方澳等地區；綠色可通往五峰旗瀑布、羅東林業園區、羅東夜市、梅花湖、金車酒廠、礁溪溫泉公園等熱門風景區。

葛瑪蘭客運說，「板橋轉運站」至羅東轉運站的直達車，從板橋走台64線快速道路銜接中和交流道，不繞行台北市區，估計尖峰時間約可節省30分鐘車程。

公路總局第四區養護工程處說，春節期間國5頭城、宜蘭及羅東交流道預期將遭逢交通擁塞高峰期，工程處已於相關重要路口，設有引導用路人行駛省、縣道往台北方向的「替代路線螢光黃標誌」。

此外，南下往花蓮方向的蘇花公路入口處，將請警方指揮管制車流。1060126

(中央社)