3％連署門檻 馬英九：廢除也很好
前總統馬英九今天表示，這麼多人參選中國國民黨主席是好事，大家都關心黨，希望黨進步；至於3％連署門檻問題，中央黨部也許將來會做從寬辦法，如果廢除也很好。
馬英九上午前往興隆市場買年菜，會後受訪談到5人表態參選國民黨主席，競爭激烈時說，都在觀察，有這麼多人選是好事，表示大家還關心黨，希望黨進步，希望大家一心一德為振興國民黨努力。
被問到支持前副總統吳敦義或前國民黨副主席詹啟賢？馬英九表示，這些參選人大部分是他的支持者，希望他們努力，希望大家都有很好表現，讓黨振興。
至於已向總統府申請2月訪問美國，馬英九說，等核准後再說，如果不核准不就落空了嗎？1060126
(中央社)
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