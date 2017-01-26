春節連假 故宮南院適合全家出遊
春節期間，民眾到嘉義旅遊，可以前往故宮南院遊玩，院內不僅有經典文物及日本博物館精品展，院區則有知名公共藝術家的作品，適合全家出遊。
故宮南院園區面積占地約70公頃，民眾可以愜意漫步在寬廣的景觀園區內，欣賞寧靜的湖水倒映著博物館的光影，博物館建築以傳統書畫的濃墨、飛白與渲染意象，虛實交錯，令人讚嘆。
南院園區設置日本、伊朗、越南及台灣等8件藝術家作品，其中包含世界知名的日本藝術家草間彌生「南瓜精靈」、台灣藝術家蒲浩明「鳳點水」，以及在地藝術家王文志作品「戲分茶」，增添新意象。
故宮南院內的常設展覽，包括院藏亞洲佛教藝術之美、院藏亞洲織品展、亞洲茶文化展、嘉義發展史，以及認識亞洲的新媒體藝術展，值得民眾細細品味經典文物。
另外，院內的特展，現在展出國立故宮博物院最富人氣的文物之一「肉形石」，仔細端詳，可見玉石形成過程中豐富層次的堆疊紋理，由底部天然的原石，至頂部的鑽孔、染色，無不透露出自然與人工生動且巧妙的結合。
另外，「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」也在特展中，這次展覽是日本前所未見、最高品質的海外展覽，同時是台灣有史以來規模最大、層級最高的日本美術精品展。
展覽精選東京及九州國立博物館典藏精華共151組件，包含日本國寶及重要文化財68組件，經典展品包含16世紀安土桃山時代狩野永德的「檜圖屏風」，以及18世紀江戶時代尾形光琳的「蒔繪螺鈿八橋硯盒」。1060126
(中央社)
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