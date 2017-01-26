童仲彥涉毆妻 宣布退出民進黨

我要評比

遭指家暴妻子引起軒然大波的台北市議員童仲彥今天上午在社群網站臉書（facebook）表示，因家庭及個人問題，損及摯愛民主進步黨形象，自責不已，深自檢討，即日起退出民進黨。

童仲彥妻子接受媒體訪問時表示，童仲彥長期對她施暴，原因千奇百怪，喝醉、吵架與惱羞成怒都打，通常是在她毫無防備下出手，叫救護車更是家常便飯，並公布自己被毆得鼻青臉腫照片。

童仲彥昨天舉行記者會表示，與妻子間的確有拉扯、衝突，願向妻子、社會大眾道歉。

不過，童仲彥妻子在臉書說，她隱忍多年，實在不忍心讓童仲彥支持者知道童仲彥是家暴慣犯。沒想到面對照片，童仲彥都無法誠實面對。

民進黨籍立法委員管碧玲昨天說，事情太嚴重，無法原諒，如果是事實，「只有開除黨籍一條路」，黨應立即啟動調查程序。

民進黨籍立委段宜康昨天也在臉書（facebook）貼文表示，如果媒體報導是事實，就不只是感情糾紛。施暴習慣顯然是異常人格；政治人物如果成為家暴加害者，更是公共議題，建議黨部成立專案小組，立即調查、處理。1060126

(中央社)