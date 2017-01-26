歐元18個月內崩盤！美駐歐熱門人選預言

馬洛赫教授（Ted Malloch）接受BBC專訪。（圖/BBC）

被看好將被川普欽點為美國駐歐盟大使的經濟學教授馬洛赫警告，歐洲單一貨幣歐元可能在未來18個月內崩盤。

馬洛赫教授（Ted Malloch）在接受BBC採訪時大膽表示，他敢打賭歐元將面臨失敗，2017年他會做的一件事就是「賣出歐元」。「我認為它是一個正在走向死亡的貨幣（指歐元），事實上它很可能在未來一年半內崩盤。」馬洛赫說。

馬洛赫還說，美國與英國可能會在90天內快速完成英美自由貿易協議。一般而言，自由貿易協定可能要7年才談成，但馬洛赫盛讚新任美國總統川普，精力充沛、效率一流，因此能很快搞定。

(中時電子報)