國美館吉啼舞春賀新年 喜迎雞年
為迎接丁酉雞年到來，國立台灣美術館今年舉辦「吉啼舞春賀新年」春節系列活動，邀請民眾到美術館來一同迎接新年。
國美館在6天春節連假中，只有除夕及大年初一休館，28日大年初二之後即恢復開館，初二下午1時30分特別安排「祥獅獻瑞迎新春」，由國美館形象吉祥物Mr.ART、財神爺與醒獅團舞獅鼓陣共同揭開活動序幕，並由財神與Mr.ART共同發送紅包福袋給民眾。
國美館指出，臉書粉絲也可參加「一鳴驚人紅包送」活動，到館發布春節照片至臉書即可獲得紅包福袋。另外，當天下午2時由這屆版印年畫特優得獎藝術家陳宣安帶領民眾進行「金雞報喜年曆DIY」活動，民眾也可參加「春喜創活-版印木活字DIY」自行選擇吉祥的圖文進行木刻版印活動。希望民眾在初二回娘家團圓之際，也能到美術館享受喜慶與歡欣的藝文饗宴。
國美館在春節假期同時有多項展覽適合闔家參觀，除常設展「國美無雙」、「國美無雙II」外，另有「一座島嶼的可能性─2016台灣美術雙年展」、「吉年好運到─雞年年畫特展」、「危觀風景─原住民文化與空間部署」及數位藝術特展等精彩展覽。
在兒童繪本區部分，國美館說，農曆年節與2月週末專為親子團體規劃「金雞好運迎新春」藝術平面與立體創作DIY；學齡兒童親子團體可加入兒童遊戲室的「佳韻連年」活字版斗方春聯體驗活動，2月起並特別推出的「彩繪雞年元宵燈」，讓小朋友們發揮創意，為今年春節留下一個藝想新年。
國美館提醒民眾，除夕及大年初一休館兩天，大年初二至初五正常開館，全館免費入館，歡迎民眾於春節期間前來，享受一場藝文饗宴。1060126
(中央社)
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