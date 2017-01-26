美傳奇女星瑪麗泰勒摩爾過世 享壽80歲

美傳奇女星瑪麗泰勒摩爾逝世，享壽80歲。（圖／達志影像）

美國傳奇女演員瑪麗泰勒摩爾（Mary Tyler Moore）曾獲得金球獎最佳戲劇類電影女主角，演技獲得美國觀眾好評，並多次獲得艾美獎殊榮，不過近年瑪麗泰勒摩爾屢傳健康狀況亮紅燈，在美國當地時間25日傳出過世消息，享壽80歲。

瑪麗泰勒摩爾曾演出情境秀喜劇《Mary Tyler Moore Show》在1970年代風靡一時，在戲中她飾演職業女性，對於女性有重大意義，也讓她事業攀上高峰，並獲得多次金球獎、艾美獎的肯定。近年瑪麗泰勒摩爾屢傳身體狀況不佳，被糖尿病所苦，今不幸傳出過世消息，享壽80歲。

(中時電子報)