NBA》林書豪再換新髮型 小心老媽在後面

林書豪的全新辮子頭，看起來確實很像玫瑰花。(取自林書豪IG)

或許是受到「豪弟」林書緯最近換了辮子頭影響，林書豪26日在IG上公布自己全新辮子頭髮型，且寫，「必須做出改變！感謝beautenaturellela如此照顧我！(版權宣告：看到七六人隊荷姆斯昨天髮型，必須偷來用看看，哈哈)」

比起上季在黃蜂時的多變髮型，林書豪本季來到籃網明顯收斂不少，主因是他本季才打12場，其他時間都在養傷當中，不過看到林書緯換了新髮型，林書豪擺明不甘示弱，況且換個髮型也可換個心情，他最近心情確實有點悶。

只是有球迷就在這張照片下回覆，「你媽媽在後面盯著你了！」或是說他這個髮型很像玫瑰頭，甚至警告他如果把頭髮綁這麼緊，過幾天後很可能會掉很多頭髮，但以林書豪的性格，他應該一點也不在乎，反而可能讓他更想再換髮型。

(中時電子報)