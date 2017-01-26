馬英九小年夜買年菜 攤商送好彩頭
前總統馬英九今天和大姊馬以南到興隆市場買年菜，買了豬腳、水餃、滷味、青菜等，花了新台幣2000餘元；熱情民眾看到馬英九直呼好帥，還有攤商熱情送上菜頭，祝馬英九好彩頭。
過去每年的小年夜，馬英九都會陪母親秦厚修到老家附近的興隆市場買年菜，他曾在臉書說，媽媽煮的味道，是他繼續打拚的動力；秦厚修2014年5月過世後，馬英九就沒在小年夜到市場買年菜。
由於很久沒看到過去的老鄰居及老朋友，馬英九上午陪大姊馬以南到興隆市場買年菜；一早就有民眾在興隆市場門口等馬英九，看到馬英九到來，高喊「馬總統我愛你，馬總統你好帥」，還與馬英九擁抱。
走進市場，馬英九和馬以南買了水餃、滷味、青菜、魚、豬腳、水果等，花了2000餘元；都是向過去馬英九陪秦厚修到興隆市場買的攤商購買。馬英九也特別送春聯給攤商、民眾，祝大家新年快樂。
馬英九表示，2年沒來了，看到他們很高興；至於過年有沒有特別想吃什麼菜？他說，跟平常差不多。1060126
(中央社)
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