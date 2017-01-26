川普簽署邊界築牆 墨總統考慮取消訪美

我要評比

美國總統川普今天簽署行政命令，在美國和墨西哥邊界開始建立圍牆。墨西哥高階政府官員指出，總統潘尼亞尼托正「考慮」取消下週訪問華府的行程。

美聯社報導，墨國憤怒之情日益增長，當局因而重新思考美國行。許多人認為，相較於川普（Donald Trump）的強悍作風，潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）相形軟弱。

未獲授權討論此事而要求不具名的這名官員指出，政府正「考慮」取消31日的訪問，「我現在只能說到這裡」。（譯者：中央社何宏儒）1060126

(中央社)