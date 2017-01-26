鄭文燦視察果菜魚市場

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小年夜前夕，桃園市長鄭文燦起個大早，今天清晨前往桃園魚市場及桃園果菜市場視察，了解供貨狀況，同時向辛苦打拚的民眾加油打氣，並贈送春聯。

農曆年前，鄭文燦馬不停蹄地走訪地方，除了推動市政，也慰勞醫護人員及警員等執勤人員的辛勞，每天行程十多個。

今天更挑戰紀錄，鄭文燦清晨4時前往桃園魚市場及桃園果菜市場視察，了解供貨狀況，同時向市場內辛勤打拚的民眾加油勉勵，也發送「金雞迎春」、「吉慶豐年」春聯，祝賀大家新春愉快、平安大賺錢。1060126

(中央社)