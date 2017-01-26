領錢好過年 勞保給付提前發

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年關將近，勞動部今天表示，多項勞工保險與國民給付提前在年節前發放。

勞動部說，包含勞保的老年年金、失能年金、遺屬年金與國保的老年基本保證年金、原住民給付、國保老年年金、身心障礙（基本保證）年金與遺屬年金等，都會提前在過年前發放。

勞保老年年金、失能年金、遺屬年金昨天發放；國保老年基本保證年金、原住民給付24日發放；國保的國保老年年金、身心障礙（基本保證）年金與遺屬年金今天發放。

勞動部提醒，民眾可透過刷存摺或網路ATM（自動櫃員機）查詢年金或津貼是否已入帳。1060126

(中央社)