敗家到鍾鎮濤會怕！豪奢章小蕙變了

章小蕙日前被拍到在香港逛街，卻是一改過去豪奢豪買風格。（圖／本報系資料照片）

現年53歲的章小蕙過去與鍾鎮濤的婚姻最為人知，但她花錢豪奢，就算欠債10億台幣，仍曾表示「衣服不能不買」，讓人不敢恭維！而後她移居美國，她的父親在去年6月過世，章小蕙繼承不少遺產，加上在美國善用人脈、投資精準，入帳不少；近來她被拍到現身香港中環，卻一改過去豪買的個性，什麼精品都沒看。

章小蕙近來被香港《蘋果日報》拍到現身中環的照片，儘管已經53歲，但她身材臉蛋依舊保持得相當好，堪稱是不老美魔女！且一改過去穿著火辣的打扮，這回現身她穿上大衣包緊緊，且最讓人為之驚豔的是，她在中環逛街，卻什麼都沒有購入，和先前曾說「出門不帶錢包、購物不看價錢」的風格差很大！

由於章小蕙的父親去年過世，她繼承遺產後，在美國更做起仲介，幫中國片商與美、加買家談版權，從中抽取傭金，加上投資眼光精準，她又重回富婆地位。只是先前與鍾鎮濤(阿B)的婚姻中，她豪買的程度讓當時的阿B都不敢領教，如今她過精品店而不入，更指逛逛中庭年貨攤位，最後更是兩手空空離去，與先前的確改變不少。

(中時電子報)