圍爐高湯新選擇 菇類柿餅新調和
過年圍爐慶團圓，在火鍋鍋底的選擇上，營養師依照古代老祖宗的烹調哲學，建議將自然食材如菇類、柿餅、南瓜、客家長豆、紅趜等調入高湯中，少掉雞、牛萃取出的油脂及膽固醇。
農曆春節少不了「年夜飯」時的團聚，而豐盛的菜餚中如果都出現大魚大肉，清淡的火鍋湯頭就變得非常重要。
衛生福利部桃園醫院長鄭舜平說，一般傳統的應景年菜大多是「高蛋白、高油、高鹽、高糖及低纖維」的菜餚，現代人在忙碌的工作之餘，為了方便常常會選擇訂購餐廳的年夜飯與宴席，但是外送的食材中，每人攝取的熱量會高達1600大卡以上，遠遠超越一般人一天的需要量。
鄭舜平說，因此只要選擇最自然的食材與稍稍改變烹調方法，就能做出美味可口又符合「低油、低鹽、低糖、高纖維」的健康年菜，讓民眾能吃得安心、吃得健康。
桃園醫院營養師呂秀真說，基於老祖宗本著忠於原味的原則，將自然食材以原味保存下來的調理哲學下，將菇類、南瓜、柿餅、客家長豆、紅麴等巧妙的使用這些傳統的食材，就可以烹調出應景的的特殊風味年菜，最大好處就是少去含有高量的油脂及膽固醇。
呂秀真也指出，「發糕」象徵著步步高升，「甜點」象徵著甜甜蜜蜜，是過年時不可缺的菜餚，但「發糕」及「甜點」都屬於「高糖類」的食物，可利用食材本身特有的甜度以降低糖類的使用量，同樣也可做出低糖的發糕與甜點。
例如利用南瓜及柿餅的天然甜味做出低糖的柿餅黃金發糕、利用桂圓、紅棗的甜味，加上薑的特殊風味製作出有去風寒作用的低糖桂圓蜜棗飲，糖尿病病人則可使用代糖來取代糖的用量，同樣也可享受柿餅黃金發糕與桂圓蜜棗飲。
衛生福利部桃園醫院營養科還精心研發「懷舊、健康年菜」食譜，並且公布在網站中，提供準備年夜飯時的新參考。1060126
(中央社)
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