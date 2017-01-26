溪頭妖怪村 春節山神祭好熱鬧

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溪頭是南投縣熱門景點，當地深受歡迎的妖怪村春節期間推出「山神祭」慶典，遊客與妖怪互動，充滿故事性。

過年走春祈福，溪頭妖怪村也推出「山神祭」，除夕到大年初六，以「鳳凰山」為主軸，舉辦敬天祈福、恭迎鳳凰山神儀式，搭配驅趕年獸活動，呈現妖怪村特有祭典。農曆除夕夜晚，以鼓聲告別舊的一年，跨過子時，恭請山神擊鼓祈福，開啟「山神祭」序幕。

溪頭妖怪村表示，年獸大年初一現身，引起陣陣騷動，此時，山妖阿傻、布魯將以代表春節豐收的稻穗，驅趕年獸，緊接著，展開恭迎山神的大遊行，兩名護轎使者引領神轎遶境，鳳凰山神降臨妖怪村為遊客祈福。

妖怪村年初三吃「平安清酒雞」舉辦多年，高品質清酒搭配妖怪村大廚料理的清酒雞，供遊客享用，也開放自由捐款，所得全數捐贈「南投縣木棉花關懷協會」，當天還有「山神祈福」舞蹈，讓遊客體驗特殊節慶祭典、吃清酒雞。

溪頭妖怪村表示，1月28日到2月1日晚間7時30分，妖怪村結合當地傳說，演出鳳鳳山「鳳凰之眼」故事，講述黑暗遮蔽鳳凰之眼，穢氣帶來恐懼，最後鳳凰山神照耀大地，再次繁榮溪頭，緊接著是「山妖赴宴」，邀遊客近距離與山妖互動，有機會得限量妖怪娃娃。

溪頭妖怪村擅長營造氣氛。夜幕低垂，妖怪村的紅燈籠一盞盞亮起，更顯日式古村氣息，此刻妖怪們也陸續出籠和遊客「互動」，更多了一份參與感，玩累了，還有居酒屋可小酌吃燒烤，享受山林夜色之美。

商店街販賣的物品多元，同質性低，有麵包店、麵店、各式台灣小吃等餐飲，還有經絡按摩、紀念品販售、彩券行、娛樂遊戲等服務，熱門店鋪首推「久保田烘焙坊」，這裡販售獨特的咬人貓麵包，出爐時間未到，店外常排滿人龍，等候搶購。

營造妖怪村一體風格，緊鄰的南投縣政府警察局竹山分局溪頭派出所外，設置一尊被關在牢籠的「心魔三仲煞」雕像，勸人不要被心魔控制慾望，也盼打造北有平溪天燈派出所，中部有「妖怪村派出所」，讓這間山區小型派出所，成為熱門拍照景點。1060126

(中央社)