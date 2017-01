韓團VIXX隊長N將來台 與歌迷提前過情人節

N積極與台灣主辦單位討論演出內容,也特地拍照向所有台灣星光拜年。(圖/大衍喜文化 提供)

N非常期待來台和星光們提前過白色情人節。(圖/大衍喜文化 提供)

韓國大勢男團「VIXX」今年邁向出道5週年,年初竟然是隊長「N」自己訪台舉辦見面會,去年7月VIXX才辦過台北演唱會,隊長N決定在3月5日在台北ATT SHOW BOX舉辦「VIXX Leader Ns First Sweet Fan Meeting N with You in Taipei」,要提前與台灣星光(VIXX歌迷暱稱)共度白色情人節。

以往都是團進團出,但VIXX6位團員們最近都忙於各自活動,隊長N表示想念台灣的一切,決定隻身來台,最重要是與台灣的星光們共度白色情人節,他非常期待也很重視,因此積極與工作人員還有台灣主辦單位討論演出內容,還特地拍了一組拿著「春」與「招財進寶」的小春聯應景照,隔海向所有台灣星光拜年。

VIXX在2017年出接連獲得「第31屆韓國金唱片獎-唱片本賞《Chained up》」以及「第26屆首爾歌謠大賞-本賞」,替5週年開出紅盤,團員KEN將從2月24日起,開始音樂劇「流星花園」的演出,這也是他在演出音樂劇「CHESS」、「灰姑娘」之後,再次擔任音樂劇的主角,更成為VIXX演出音樂劇最多次的團員;此外Ravi則發行個人專輯「R.EAL1ZE」,是VIXX當中第一個發行個人專輯的團員,月初除了在韓國舉辦小型個人演唱會,21在於江南站附近的街頭驚喜演唱會更是吸引上千人到場。

而VIXX在2017年大韓民國的關鍵字票選活動裡,選了「幸福」與「安全」。KEN表示,希望新的一年沒有事故的發生,大家都可以平平安安的,LEO則是希望今年韓國會是個「充滿幸福的韓國」,HYUK也希望大家身體健康,韓國人民可以全體同心。

「VIXX Leader Ns First Sweet Fan Meeting N with You in Taipei」將於3月5日晚間6點於台北ATT SHOW BOX登場,票價為台幣3800、3600、3200元等三種,除了購票全場接可參加擊掌會,N甚至還親自準備5樣禮物($3800票區),10人一組的合照150名($3800票區120名,$3600、$3200票區共30名),親筆簽名海報($3800票卷區域80名,$3600、$3200區域共20名)。預定2月3日(五)中午12點在KKTIX開賣,相關詳情可洽主辦單位。

(中時)