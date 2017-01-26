NBA》拉文放棄灌籃大賽3連霸 戈登有望？

球迷無緣在今年灌籃大賽看到拉文的扣籃英姿了。(美聯社資料照)

還記得去年全明星賽灌籃大賽，灰狼後衛拉文與魔術前鋒阿隆戈登之間的精采扣籃對決嗎？恐怕球迷今年無緣再次看到了，因為拉文宣告放棄參加今年2月19日舉行的灌籃大賽，代表他不想追逐灌籃大賽3連霸的壯舉了。

過去兩年包辦灌籃大賽冠軍的拉文，儘管身高僅196公分，他所展現的扣籃爆發力與滯空能力，卻讓球迷驚為天人，不過去年跟戈登在決賽的對決，更是互不相讓，如今少了拉文參賽，看來戈登今年在灌籃大賽封王機會大增。

除了拉文確定不參加，原本也傳出打算參加灌籃大賽的湖人前鋒小蘭斯，也因最近傷勢影響宣告放棄，不過傳奇球星「大狗」葛倫羅賓生之子，也就是溜馬前鋒羅賓生三世宣布參加今年灌籃大賽，或許將成戈登奪冠的勁敵之一。

(中時電子報)