190倒數，臺灣選手回歸主場樂團圓

一起世大運 190倒數。(圖/臺北市政府觀光傳播局 提供)

遊征世界的臺灣國手今年將回到自己的家鄉，參加2017臺北世大運。在充滿團圓氣氛的臺北燈節期間，開春文化活動「一起世大運 190倒數」，即將於2月5日下午5點正式登場，在中華路西門商圈的主舞臺，「臺灣特技團」將帶來結合運動元素與東方現代馬戲的新劇碼！歡迎選手們返家團圓，回歸主場！

「臺灣特技團」將多年淬鍊技法搭配球類、武術等運動元素重新詮釋東方現代新馬戲，包括球類運動結合手技拋接技巧，西方體操翻滾與東方武術對尬，飛叉兵器暨跆拳道過招，都是令觀眾熱血沸騰的舞台演出橋段，現場多媒體屏幕搭配臺灣選手汗水與夢想交融的訓練參賽影片，讓民眾感受選手平常訓練的辛苦與四處征賽的勞累，鼓勵民眾今年一定要親自到世大運各賽事場地，為自己的子弟兵加油打氣，因為2017年是臺灣運動界的重要時刻，這裡就是臺灣選手的舞臺，萬眾期待榮耀的奪牌時刻將在這裡發生！讓我們帶著期待的心情，展開雙手歡迎選手們回家，回到家鄉的土地上，迎戰2017臺北世大運，將獎牌留在臺灣！(臺北市政府觀光傳播局廣告)

臺灣特技團－窈曳生姿。(圖/臺北市政府觀光傳播局 提供)

臺灣特技團－炫光飛鈴。(圖/臺北市政府觀光傳播局 提供)

「一起世大運 190倒數」活動資訊

時間：2/5 (日) 17:00

地點：西門捷運站6號出口廣場

(中時電子報)