「想投給身障妹看！」軟銀火球菜鳥力拚一軍
去年選秀第2指名加盟軟銀，被評為「北海道高中棒球史上最強投手之一」的古谷優人，正揮汗為拚進一軍的目標努力，古谷不只為了自己，同時更希望能趕快讓身障的妹妹，看見他在職棒的投手丘上投球，「初登板那天，我要找妹妹一起來球場。」
17歲的古谷出身北海道，去年夏天帶領無名的江陵高校過關斬將，憑藉著極速154公里速球及犀利的滑球，不僅率球隊殺進地方大會四強，一舉改寫校史紀錄，還曾飆出單場20K，技驚四座；傑出的投球表現，也讓無緣甲子園的他獲高度關注，風光以第2指名前進軟銀。
古谷能打進職棒，先天性巨型細胞病毒感染，腦部發育遲緩的9歲妹妹，是他一路走來的動力來源。不良於行、難以言語的她，卻能說出「加油！」「優人！」，古谷高中比賽時，也幾乎場場比賽都在觀眾席上看到妹妹的身影，宛如他的勝利女神，「我們必須扛起守護她的責任。」古谷說。
古谷成了職業選手，如今被迫與感情甚篤的妹妹相隔兩地，他坦言起初通電話時，還會捨不得掛斷，而或許是自小擔起照顧妹妹的責任，他已有著超齡的心智，現在他除了為妹妹而戰，更許下宏願，「希望變得有名後，能招待所有身心障礙者進場看球。」
(中時電子報)
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