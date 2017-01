藝文走春好風光 吉喜慶祥

水池廣場是美軍俱樂部的精華所在。(各館所提供)

在溫馨團圓的2月,除了享受全家相聚的歡樂時光,也歡迎大家到臺北市文化局轄下的各個藝文館所遊藝一番,和親朋好友相約享受藝文走春,無論是老房子、美術館或者文創場館,都可為生活增添繽紛色彩,開展「雞」事亨通的一年。

老房子走春∣訪古探舊 走進舊日輝煌

「老房子文化運動計畫」是由官方所有權單位釋出閒置老房子,臺北市政府文化局擔任媒合單位,加入民間經營團隊的資金和創意,讓老房子重新煥發新生命力。去年就為臺北市增加了好幾處值得一遊的新景點。

陽明山山仔后一帶,有二戰後美援留下約百餘棟的美軍宿舍群。其中「亞尼克夢想村」保留了巷陌中的濃蔭樹木、靜瑟和隱密,洋溢著50年代美國南方建築的獨特韻味,烘培工作坊延伸的戶外野餐型態,深受遊客喜愛。

美軍俱樂部的前身為陽明山聯誼社。(各館所提供)

今年1月甫開放的「陽明山美軍俱樂部」,佔地近千坪,室內擁有寬敞、明亮的休憩空間,除了可以享用美國南方風味美食外,後方提供展覽、表演的藝文空間,經營團隊保留原先的兩個游泳池,室內泳池,修復之後成為一個有舞臺、內設飲料供應吧檯的獨特表演場地。從寬敞的室內向外延伸,美式鄉村風格的建築包圍著露天水池廣場,是美軍俱樂部的精華所在。沿著旋轉樓梯走上屋頂,可在與壁爐煙囪相伴的露臺空間,眺望紗帽山與藍天白雲呼應的美景。經營團隊透過微型博物館的概念,除規劃有述說美援時期的歷史空間外,更結合黑膠故事館,民眾若有興趣還可以租用現場的黑膠唱片,在舒適的空間裡,享受黑膠的音符在耳畔響起,享受充滿水景與山景的愜意,宛如世外桃源的聯想。

再往陽明山方向走,可參觀「草山行館」。建築採用陽明山當地木石材,保留1920年代日式建築,「外石砌、內為木製材質」之形式風格。作為臺灣第一所總統官邸,保留許多蔣中正飲食起居的生活倒影,春節期間並舉辦「跟隨足跡,追尋印記─蔣公行館特展」。

回到臺北市區,隱身在繁華街區幾處的日據時代老房子,經過翻修整理開放之後,讓市民輕鬆走進,已經開幕的幾處老房子,都值得市民去探尋舊日時光。「一號糧倉」,是日據時代臺北市的第一座糧倉,修復蛻變後以「孕育,富饒」、「農耕,分享」和「美食,暖心」為主題,重新詮釋了臺灣飲食美學。位於忠孝新生站附近的「幸町日式宿舍」,以「文房」典藏全世界最美麗書籍為主題,打造「以閱讀為主的書店」,提供閱讀自我的美麗時光,雖需事先預約,卻能擁有一份不被人潮打擾的閒適。

「錦町日式宿舍(樂埔町)」則是隱身在水泥牆內的高級日式宿舍,室內做工精緻,迴廊外有戶板及戶袋,為臺北市少見,前後院庭園並有山水林石。從混融復古與現代的門牆步入「樂埔町」,眼前閃耀著隱微片段記憶的光芒。位於西門町的「八拾捌茶輪番所」,保有日式建築的幽雅風格,作為西本願寺歷史建築的一體,在茶香、花香與檜木香交會的茶館裡,自己動手泡一壺好茶,把茶當作一種語言,和自己的內在展開對談。

臺北不僅是嶄新的現代城市,歷經不同文化交疊才有了今日面貌,在巷弄及城市角落復興了歷史過往,才使得這座城市被文化賦與溫厚的身影。

文化走春∣藝遊文創 看展玩耍享受巧思

走春玩耍,怎麼少得了貼近生活脈絡的各個文創場館?搭乘板南線,從西門站到龍山寺站便能暢玩一番。

龍山文創B2的精采演出。(各館所提供)

臨近龍山寺的「龍山文創B2」,L型空間裡有放映室、龍山寺和仁濟院展覽空間的公共區域,及由文創業者進駐的藝文坊等空間。臺北市政府文化局在此設置「艋舺城窗」,帶領訪客重新認識艋舺輝煌歷史與文化的轉譯。

藝文坊內則有:屢獲國際獎項,明華園設計顧問吳亮儀的「吳亮儀衣文創」與傳達臺灣設計元素的「戲臺灣」、融入在地議題與保存推展傳統工藝的「阿金文創」與「阿金學堂」、結合在地文化特色,創造「青草巷公仔」動畫新角色的「生活的故事」、將植栽與花藝帶入家庭和一般生活的「溫光花藝」、「艋舺傳奇書坊」營造更深刻的共學與閱讀的氛圍;在網路擁有高人氣的「貝克島手作烏克麗麗」在此打造第一家實體店,並與青年音樂創作者以「海馬207音樂空間」與大家分享音樂創作的元素與歷程,現場不定時有音樂演出,讓音樂使生活變得更美好。新春期間,各個藝文坊皆有特別活動,和大家一起迎向新年。

西門紅樓新春期間除了配合2017臺北燈節活動,轄下的 16工房則有新一波快閃店「PUA 一號店POP UP ASIA」登場,6個全新品牌進駐,像是「Nonzero 非零」,將抽象的藝術與設計、文化理念徹底落實於生活之中。

孩子們在臺北市立美術館享受塗鴉樂。(各館所提供)

美術館走春∣遊詩視美 藝術不寂寞

如同草山行館,「市長官邸藝文沙龍」也保留了7位市長曾在此生活過的點滴和足跡。新春期間舉辦「海星詩刊─詩的影像」展覽,匯集老中青各世代詩人多元而精采的詩作,搭配專業巧妙的攝影畫面,讓鏡頭下,詩的意象一一聚焦、顯影,相互彰顯彼此的美好。

若想親近藝術,則別忘了到臺北市立美術館激盪美學。「2016臺北美術獎」觸發對作品的討論與對話,成為藝術家生涯中重要的發表場域與平臺;「集什麼?」則邀請6位藝術家展出與收集概念相關的作品,從藝術作品出發,觸發彼此的對話與交流,藉由藝術家視角,引發觀者思考收集與自身的關係、意義和多樣性的共鳴。

不管是訪古探舊、懷念老時光的身影,或者近距離接觸藝術放電洗禮,還是到文創場館看展徜徉放開胸懷,利用假期,邀約親朋好友走訪這些藝文場館,一同開展新「雞」!

跟隨足跡,追尋印記─蔣公行館特展

時間│即日起至2/13,週二至週日10:00~17:00

地點│草山行館(臺北市北投區湖底路89號)

電話│02-2862-2404

臺北市立美術館

展名│2016臺北美術獎

時間│即日起至3/19,週二至週日9:30~17:30,週六至20:30

票價│全票30元,優待票15元

展名│集什麼?Collecting and so on

時間│即日起至9/17,週二至週日9:30~17:30,週六至20:30

票價│免費

地點│臺北市立美術館(臺北市中山區中山北路三段181號)

電話│02-2595-7656

海星詩刊─詩的影像

時間│2/4~2/27,週一至週日9:00~22:00

地點│市長官邸藝文沙龍(臺北市中正區徐州路46號)

電話│02-2396-8198

※春節期間(1/27~2/1)欲前往各館所時,建議您事先確認各館所的開放時間。

