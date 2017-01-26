超會演！鬥牛犬與亞當崔佛尬戲 榮登坎城影展「狗影后」
美國電影大師賈木許最新動人力作《派特森》，描述一位在派特森市的公車司機，熱愛寫詩時常詩意大發，在生活日常中尋找啟發，連開車時乘客的對話也可以成為他的靈感來源，更隨身帶著筆記本寫下詩句。除了男主角找來《Star Wars：原力覺醒》、《沈默》的亞當崔佛擔綱，戲裡另一個關鍵角色，便是男女主角家裡養的鬥牛犬，而狗狗在戲裡充滿個性的精湛演出，也讓牠一舉奪下坎城影展「狗棕櫚大獎」獲封狗影后。
演員亞當崔佛當時為求入戲，更在開拍前花了好幾個月的時間去學開公車，更讓自己沈浸在眾多詩集當中，甚至還曾嘗試在拍片現場即興創作詩句起來。而在賈木許原始的劇本裡，男主角原本養的是一隻傑克羅素梗犬，試戲後賈木許覺得依亞當崔佛的身形，養的狗應該再大隻一點，於是最後決定找來健美的鬥牛犬。
拍片期間鬥牛犬一直很敬業地陪在旁邊，甚至上戲時還超專業，根本就是隻明星狗演員，也常跟現場工作人員打成一片，非常歡樂，被視為開心果，還因此獲得坎城影展「狗棕櫚大獎」，不過全片拍攝完兩個月後，這隻鬥牛犬離開人世，也讓聽到消息的劇組人員相當心碎，想一探狗影后演技的觀眾，別錯過《派特森》，該片2月3日在台上映。
(中時)
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