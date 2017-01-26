除夕夜 大甲鎮瀾宮搶頭香好彩頭

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搶頭香是台灣傳統民俗活動，信徒相信如果能在大年初一第一個將香插進廟裡香爐內，就能替未來一年博得好彩頭！台中大甲鎮瀾宮年年都吸引大批民眾搶頭香好彩頭。

終年香火鼎盛的大甲鎮瀾宮，每年大甲媽遶境進香活動被列為世界3大宗教盛事之一，除夕搶頭香也是鎮瀾宮每年新年重頭戲，年年吸引大批民眾，在廟門外排隊，蓄勢待發，準備大展身手搶頭香。

依往例，大甲鎮瀾宮每年會在除夕夜晚間10時30分關上廟門，廟堂內誦經祈福，等待晚間11時子時「交時」，大年初一一到時，廟方人員再度重啟廟門，此時，廟門外等待已久香客蜂擁衝進廟內，朝香爐直奔。

香客群擁而上，有人跑到鞋都飛了，場面混亂、驚險萬分，但年年仍吸引許多民眾參與盛事，就是想在新年一開始有好彩頭，未來一整年好運、幸福連連。

搶頭香結束後，鎮瀾宮廟方準備紅包發給信眾，除在新的一年給香客們討吉利，也保佑信眾來年平安如意，當地許多居民吃完年夜飯後，就會到廟前排隊，排隊人潮擠滿廟埕，氣氛熱鬧。

大年初四迎神日，依往例鎮瀾宮在初三晚間子時「礁時」，廟方人員會擲筊抽取「國運籤」，由廟方人員秉香向媽祖請示當年四時運勢，想感受熱鬧氣氛民眾可前往一探究竟。

鎮瀾宮每年都會訂製各式各樣不同傳統花燈，自農曆年前就會懸掛在廟裡，過年期間到鎮瀾宮拜拜「走春」，還可抬頭提前賞燈，感受濃濃年味。1060126

(中央社)