敏感時刻 陸增列大批禁向北韓出口物
美國和南韓消息指出，北韓可能在近期進行新的洲際飛彈試射。中國大陸政府昨天發布一份禁止向北韓出口的物資清單，禁出口項目包含大批可用於核或飛彈的物資。
根據大陸商務部網站，大陸商務部、工業和信息化部、國防科工局、國家原子能機構和海關總署25日聯合發布「增列禁止向朝鮮出口的兩用物項和技術清單」，並說明清單是根據聯合國安理會第2321號決議制定。
2321號決議於去年11月通過，是對北韓於9月進行第5次、也是規模最大一次核試驗做出的回應。
南韓官方和美國研究機構23日、24日相繼發表對北韓試射地點的推論。韓、美、日都在加緊軍事部署，嚴防北韓發射飛彈。
觀察者網報導，中國大陸曾在2013年和2016年公布兩份禁止向北韓出口的物資清單。大陸商務部長高虎城去年12月曾敦促大陸企業遵守聯合國對北韓的最新制裁，尤其是涉及煤炭的貿易。
大陸最新發布禁出口北韓清單列出的項目眾多，包括可用於開發核飛彈的物資和設備、與火箭或無人機有關的軟體、高速攝影機、潛艇、傳感器和雷射設備等。1060126
(中央社)
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