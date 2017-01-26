吳宗憲指高鐵沒WiFi 擬8月前提供

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藝人吳宗憲日前抱怨高鐵上沒有WiFi服務，行政院今天表示，新政府去年5月上任後就已注意到這件事，並要求高鐵應盡快提供，預計今年8月世界大學運動會前可提供服務。

吳宗憲日前在社群網站臉書（facebook）發文說，「台灣高鐵10年了，有閒錢買電視廣告？為什麼不把Wi-Fi裝好」。

行政院說，原先台灣高速鐵路股份有限公司規劃是到今年底提供兩列車的WiFi服務，明年年底完成34列車廂安裝，但在行政院要求下，將於今年世大運8月前，完成所有34列車安裝並提供服務，讓國內民眾及國外訪台參加世大運的選手及旅客使用。

行政院表示，目前高鐵提供4G及WiFi服務，主要碰到的問題是北部隧道太多，及國內民眾抗拒基地台建設，影響網路通訊品質。

行政院說，為配合行政院要求進度，高鐵和中華電信股份有限公司合作，已在GR16列車測試3個月。此外，國家通訊傳播委員會（NCC）召開幾次會議，協調業者將在北部隧道內溢波電纜安裝進度，從明年中提前到今年7月底前完成。

另外，行政院科技會報辦公室也和NCC共同協助電信業者，在中、南部強化基地台共構建置，讓網路訊號含蓋率更完整。1060126

(中央社)