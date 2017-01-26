溫泉水滑洗滌疲勞 谷關溫泉泡湯紓壓

新春年假何處去？走趟台中谷關泡湯，讓水質清澈的碳酸溫泉水洗滌一身的疲勞，欣賞秀麗山景，舒暢身心，品嚐風味獨具的當地餐點，撫慰味蕾，紓解一身壓力，放鬆度過新春假期。

谷關風景區位於台中和平區海拔約800公尺，風景區內知名的谷關溫泉，因緊鄰大甲溪，屬弱鹼性碳酸泉，水質清澈，水溫達攝氏60多度高溫，水中還有淡淡的硫化物的味道。

谷關有多達10多家溫泉業者，館內設施各具特色，有大型室外大眾溫泉池，以及小情人、夫妻、閨蜜適用的單間湯屋，累積許多疲憊的上班族、媽媽們還可透過水療設備來舒緩疲勞的身體，各家推出不同風情的泡湯池，提供民眾多項選擇。

來到谷關千萬不能錯過品嚐當地美食，谷關溫泉區商店街的小吃店，溫泉飯店多道以高山鱒魚、鱘龍魚為主的養生菜單，還有以原住民食材馬告入菜的當地風味餐等，道道美食都能滿足饕客的味蕾。

谷關風景區是東部及西部公路的交接處，民眾到谷關泡溫泉時，也可順道至附近的捎來景觀步道、八仙山森林遊樂區旅遊，享受山林環繞的開闊視野，以悠閒步調放鬆心、身、靈。1060126

(中央社)