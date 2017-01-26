行人闖入 台鐵暖暖八堵間單線行車

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台鐵暖暖到八堵間西線今天上午9時28分發生路人闖鐵軌遭207次自強號撞及事故，目前暖暖到八堵間只能以東線單線行車。

台鐵已通知鐵路警察及119處理，影響列次須等事故處理完畢後統計。1060126

(中央社)