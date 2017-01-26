掃毒挨批 杜特蒂：天主教會是屎

圖為菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。(圖/美聯社)

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）近日再度開砲！對於天主教會批判其掃毒行動，杜特蒂回罵道，天主教會是屎。

據菲律賓媒體報導，杜特蒂在24日慰問殉職警察家屬，他表示：「我現在挑戰天主教，你們裝滿屎（full of shit），臭氣沖天，非常腐敗；你們的主教也跟我一樣有兩個老婆，但罵起人來卻像個聖人。」

據瞭解，杜特蒂所說的這個主教，曾批評菲律賓當局的掃毒行動不尊重生命，更說道，上帝敲門帶來祝福，警察敲門卻帶來死亡。

此外，杜特蒂還建議民眾閱讀2013年出版的書籍《藏著秘密的聖壇：菲律賓天主教教會的性事、政治與金錢》。杜特蒂特表示，自己年輕時曾遭到神父性侵，自己也許會寫一本書來批評天主教會，書名暫定《偽善》。

菲律賓和東帝汶是亞洲僅有的兩個天主教國家，也是世界第三大天主教國家，天主教徒占菲律賓人口83%，具有絕對優勢。然而，特蒂在競選期間挑戰教會權威，甚至間接辱罵教宗，依然以高票當選總統。

(中時電子報)