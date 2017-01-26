春節連假下阿里山 建議走替代道路

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嘉義縣警方為維持阿里山公路（台18線）春節期間交通順暢，建議小客車行駛替代道路，並注意國道3號中埔交流道實施高乘載時間。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 106年1月26日

今年農曆春節警方為維持阿里山公路（台18線）交通順暢，將在易壅塞路段交通疏導，並建議小客車行駛替代道路。

嘉義縣警察局中埔分局表示，「阿里山五奇」聞名國際，不分寒暑，遊人如織，尤其連續假期、花季，每每吸引大批遊客湧入，易造成交通壅塞。

為紓解交通，中埔警分局建議農曆春節期間小客車下山時行駛替代道路，駕駛可在阿里山公路28.5公里處右轉，銜接嘉126-2線─嘉126-1線─嘉126線─台3線。

警方提醒遊客，國道3號（二高）中埔交流道，將於30、31日（大年初三、初四）上午9時到下午2時實施高乘載管制，民眾可選擇台3線、台18線與台82線等替代道路行駛。

此外，為因應大年初一前往番路鄉半天岩紫雲寺參拜香客人潮，紫雲寺在菜公店夜市、民和國小與番路鄉公所前設有巡迴接駁車搭乘點，請香客多利用，避免交通壅塞。

中埔警分局提醒車輛駕駛，行駛於阿里山公路一定要充分休息、避免疲勞駕駛、遵守交通規則，山路崎嶇多彎，不要隨意超車。1060126

(中央社)