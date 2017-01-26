新月橋下變形鐵馬金鋼 打卡新景點

我要評比

新北市新月橋自行車租借站旁，近日出現一隻神似電影變形金剛中的大黃蜂（Bumblebee）的機器人，春節出遊，公共造景藝術成為新的熱門打卡景點。

最近許多鐵馬族看見新的造景，高呼「咦？難道是大黃蜂來到新月橋嗎？」

原來，這隻很像大黃蜂的機器人名叫「鐵馬金鋼(Bike Bumblebee)」，是新北市政府高灘地管理處以廢棄的自行車拆解，重組成大型機器人，所以稱為鐵馬金鋼。

新北市政府響應節能減碳，讓市民多接近大自然，於河濱公園各處設自行車租借站，經長年使用後，無法再租借使用，但報廢又可惜。

自行車新文化基金會決定將這些報廢的自行車，捐贈給高管處，並邀新北市街頭藝人鄧嘉銘和葉芳誌，2名鐵工焊匠合作，一起以60餘輛的廢棄協力車、淑女車、越野車、兒童車，利用腳踏板、變速輪、前叉、把手等零件組裝，重新改造拼裝成為一大型裝置藝術。

「鐵馬金鋼」不但吸引路過運動民眾的目光，更深受孩童喜愛，紛紛爭相拍照、打卡。

市府水利局表示，歡迎市民至新莊區新月橋下自行車租借站，與大型帥氣的鐵馬金鋼見面，在欣賞新月橋美景時，別忘了走下新莊堤外自行車引道，看看響應節能減碳的鐵馬金鋼。1060126

(中央社)