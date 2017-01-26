受惠晶片價格上漲 SK海力士獲利激增

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南韓晶片製造商SK海力士公司（SK Hynix）今天公布，在智慧型手機製造商全球需求回溫及晶片價格上漲帶動下，第4季獲利成長近90%。

SK海力士聲明指出，第4季（10至12月）淨利達1.63兆韓元（14.1億美元），年增87%。

SK海力士指出，自去年下半年以來，「需求轉強和價格上漲，創造出有利的市場條件」。

2016年全年淨利達2.96兆韓元，年減32%。

本週稍早，三星電子公司（Samsung Electronics）也公布在半導體事業領軍下，季度獲利勁揚50%。

分析師表示，因中國大陸智慧型手機製造商推出具備高畫素相機和更大容量的裝置以趕上三星和蘋果公司（Apple）導致需求增溫，推升記憶體晶片價格。

SK海力士財報出爐後，該股今天早盤上漲2.13%。（譯者：中央社徐睿承）1060126

(中央社)