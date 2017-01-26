「黑寡婦」摘婚戒爆婚變 史嘉蕾傳分手老公

史嘉蕾喬韓森日前被發現沒戴婚戒，婚變傳聞不脛而走。（圖／達志影像）

好萊塢女星「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）紅透半邊天，事業得意的她卻傳出婚姻觸礁，2012年與法籍老公荷曼杜里亞克相戀，並在2014年梅開二度、產子，不過婚姻僅維持兩年多，近日卻傳出夫妻倆已分手。

史嘉蕾喬韓森日前出席女權遊行運動時，手上沒戴婚戒，當時她的婚姻狀況就引發討論，根據《時人》雜誌報導，指出夫妻倆已分居，婚變傳聞不脛而走。而史嘉蕾曾與「死侍」萊恩雷諾斯有過一段婚姻，兩人和平分手後，感情各自有歸宿，二婚兩年多傳出婚變，消息震驚演藝圈。

(中時電子報)