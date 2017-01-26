市區繁華的街道旁 有一個「家」 2017臺北燈節紅蛋區地景創作完工 民眾驚艷

圖/臺北市政府觀光傳播局 提供

咦？中華路國軍文藝活動中心前的人行道上，怎麼多了一個外表紅通通的「房子」？

這是這個周末不少行經此處的民眾，有的一個疑問。其實，這是2017臺北燈節紅蛋區地景創作區，藝術家楊士毅的作品「家」。

楊士毅表示，今年是雞年，雞的台語是「ㄍㄟ」，「ㄍㄟ」也是「家」的意思，這次的作品就想為大家蓋一個「家」。他更表示，家裡的燈火其實是最美的光，燈節一年就一次，但家裡的燈火，會一直為我們亮著。

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過去曾從事影像創作的楊士毅，業界習慣叫他「阿貴」，2007年他申請雲門舞集的「流浪者計畫」，遠赴西藏學習剪紙藝術，2013年正式投入剪紙藝術的創作，這次臺北燈節的「家」，就是他以剪紙藝術的概念，創造的作品，他說:「剪紙對我來說是一種鏤空、透光的媒材，與光影是很有關係的，不僅有大家看到的實體作品形象，還有光影的虛幻變化，燈節的印象，不會是只有燈亮起來這個部分，造型(作品)與參觀者之間的互動變化，也是值得欣賞的地方。」

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臺北市觀光傳播局局長簡余晏表示，很高興這次能夠邀請藝術家楊士毅來為燈節紅蛋區操刀，這個作品一開始製作的地點在南部著名的農村藝術據點臺南後壁土溝村，原本在臺南已經把整個作品結構完成，利用大型拖板車，把一個完整的「家」運到臺北西區的中華路，在周五凌晨開始在國軍文藝中心前施工時，再把整個「家」吊掛到展區現地。

目前「家」的主體已經完工，民眾已能一窺其全貌，但目前尚未裝置燈具，要等到2月4日燈節正式展開後，才點亮燈區開放參觀。楊士毅說，這個作品，在燈節期間，就是要大家能走進來，而不只是在外面看而已，走進來，這個作品才完整，是要讓每個人知道，你就是家中最重要的風景，在幸福的時候，不要忘記我們幸福的起源。

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楊士毅的「家」，在車水馬龍的中華路旁，不忘結合現地的把兩棵行道樹包覆在作品中，他小時候住鄉下的庭院，總是有著樹木的綠意，他說：「那給我安定的感覺，安定就是『家』給人的感覺，大家走進作品，可以很放鬆的在木頭地板上坐著、躺著、走著，天花板也有抬頭可以看見滿天星斗的穹頂，讓大家回到小時候看星星的各種想像。」他也提醒作品中還藏有一些他從網路公開蒐集而來，大家以家為出發點發想的文字，到時候等您來發掘那淡淡的幸福感。

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(中時電子報)