川普蓋美墨邊境牆 墨建設公司可能成最大贏家

墨西哥水泥公司Cemex一台運泥車。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)今宣布他將兌現選舉承諾，在美國和墨西哥之間建造邊境牆，以防範強姦犯和毒販入侵，但事實上專家預測，墨西哥建設公司和工人將是造牆的最大贏家。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，建築諮詢公司格利Gleeds Worldwide表示，建設這座邊境牆的花費比川普預計的高了數倍。川普認為這座牆的成本約80億到100億美元，但建設專家預計可能會高達300億美元，而且需要4萬多名建築工人花費5年的時間才可完成。

雖然美墨之間1,889哩的邊境大部分有自然屏障，如高山和格蘭河(Rio Grande)阻隔，格利董事長Richard Steer表示蓋這座牆最大的困難點之一，恐怕是將重機具和建材運送到靠近邊境的偏遠地區。他預估建造邊境牆的水泥和鋼鐵，成本將分別高達40億美元和60億美元，清出並建造用來將這些物資運送到邊境的道路，將再將花超過20億美元。

Steer說，這些道路若不蓋就無法把重型機具、建材和建築工人運送到邊境蓋牆。因此他認為工人將主要會來自靠近美墨邊境的區域，由其實來自墨西哥邊境的工人，因為他們的薪水較低而且住在靠近邊境的墨西哥人比較多。

這座牆預計也會用掉大量的鋼筋和水泥，這些物資也很有可能會來自墨西哥的水泥和混凝土場。投資銀行Berstein的分析師在檢視過邊境附近的工廠和採石場後，發現墨西哥建設公司Cemex是最有機會成為邊境牆建材的供應商。Berstein表示，邊境牆的建造對附近區域的水泥、混凝土和相關設施都相當有利。

Cemex的股價周三已經上漲到8年半以來的新高，在美國境內，在邊境附近也有工廠的美國建材公司Vulcan Materials和Martin Marietta Materials，其股價在川普去年11月贏得選舉後上漲了10%以上，而且自此還在繼續上升。

(中時電子報)