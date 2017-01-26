過年習俗？秦昊初一要伊能靜跪門口

秦昊在網上貼出照片談初一到初十五如叫老婆跪門口，便能富貴一年！讓伊能靜搞笑回嗆「後果自己負責」。（圖／取自微博）

伊能靜與秦昊二婚後，兩人婚姻生活相當甜蜜，儘管雙方工作有時忙，但兩人愛在網上互動洩情趣。而明天就是農曆除夕，秦昊就在微博上貼出照片，暗示想要老婆伊能靜跪門口拿拖鞋，但伊能靜則轉發微博回應「後果你自己負責。」

秦昊日前在網上貼出一張照片，表示在新年初一到初十五，只要叫老婆跪門口幫拿拖鞋，就會好運一整年，因為「婦跪臨門」（富貴臨門），可最後備註「不想活的，可以試試。」笑壞眾人！

怎知伊能靜竟表態如果為了女兒「跪是可以」，但跪完要秦昊「後果自己負責」，讓不少網友都替秦昊捏把冷汗，許多人則相當羨慕兩人的相處模式。

(中時電子報)