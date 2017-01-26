懶人清抽煙機濾網 煮比擦還快
春節前大掃除，可讓家中煥然一新，廚房抽油煙機上濾網到底最怕什麼？實測結果，與其用清潔劑「擦」，不如用熱水「煮」有效。
春節大掃除中，平常疏於整理的廚房抽油煙機，的確是許多婆婆媽媽們最辛苦的事。通常民眾直覺處理方式，會想先用清潔劑噴灑，或拿下濾網後，用強力清潔劑泡一整晚，隔天再處理，但經實際測試，泡過一整晚濾網依舊油膩膩。
許多家事達人們建議，可先用平常不太用的鍋子煮沸一鍋熱水，將廚房濾網放鍋子裡「煮」數十分鐘，過程中還可將蘇打粉放入鍋中，一起將濾網用滾燙熱水洗淨。
油膩濾網上油脂會快速瓦解，會有很明顯去油效果。為加速分解，也可用廢棄牙刷擦拭濾網細縫，在「雙效夾擊」下，讓陳年油污分解到滾水中。
至於抽煙機散葉處理，則可利用蘇打粉加入溫水調和後，放在具噴頭塑膠瓶中，然後打開油煙機馬達強力運轉，這時朝扇葉噴灑，藉離心力效果，此刻油污廢水會流到集油槽內，等油槽稍滿一點時，就可將集油丟棄，算是非常省時省力又乾淨做法。
如果是「家事拙人」，建議先拿舊報紙鋪在瓦斯爐上，可防止噴濺油漬滴落。1060126
(中央社)
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