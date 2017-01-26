金針醃菜漂白劑多 4撇步免吃下肚
農曆春節近，筍乾、福菜、蘿蔔乾等醃菜及金針等應景食材，專家建議，別挑選顏色太鮮豔並選擇有完整包裝，食用前浸泡30分鐘並開蓋煮3分鐘，以免把漂白劑吃下肚。
衛生福利部食品藥物管理署說，民眾年節常吃的金針及筍乾、福菜、蘿蔔乾等醃漬蔬菜，都是以往常違規較多春節食品。
食藥署北區管理中心科長王慈穗表示，相關產品在製作過程中，常添加「亞硫酸鹽」為防腐劑、保色等用途，卻經常加到超標，民國101年稽查時不合格率近5成，近年已逐漸減少到1成。
王慈穗說，吃下過多的亞硫酸鹽，易造成引發哮喘等呼吸道過敏反應，民眾挑選有4點撇步：
1.像金針可選貼有「台灣金針標章」產品。
2.盡量不要挑選顏色太鮮豔金針。
3. 烹煮前，先以清水或溫水浸泡30分鐘，取出稍作沖洗。
4.開蓋煮沸3分鐘，加速亞硫酸鹽揮發後再食用，確保食用金針安全。
至於筍乾、福菜、蘿蔔乾等醃漬蔬菜，中區管理中心科長林益祥表示，這些醃菜以往也發現有約1到2成不合格，多是二氧化硫等漂白劑過量；建議挑選醃漬蔬菜時，除應挑選顏色較不鮮豔、偏深綠或深褐色，也應選有完整包裝產品，認清有中文標示再買。
林益祥說，醃菜醃漬過程中加大量鹽分，建議料理醃菜前，可用清水或溫水泡30分鐘，再用流動清水沖洗，降低鹽分攝取並去除防腐劑、漂白劑含量，再以滾水開蓋煮3分鐘，加速二氧化硫揮發，可減少吃進的二氧化硫含量。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。