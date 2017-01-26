築牆與驅逐非法移民 看懂川普命令

美國總統川普今天簽署2道行政命令，展開於美國和墨西哥邊界築牆以及限制非法移民，上任第一週就藉由挑釁意味十足的行動實現競選諾言。

透過宣布非法移民為「對美國利益具明確和現實危害」，川普其中一道命令尋求終止所謂「近期激增」的非法越境，打擊潛在恐怖行為，以及減少跨國犯罪活動，並加速趕離非法在美居住的人。

法新社整理了被稱為「邊界安全與移民強制改進」、「加強美國國內公共安全」這兩道命令的幾個重點。

●確實構築實體障礙

川普突出的競選宣言是其邊界安全命令的核心，要求國土安全部「立即計劃、設計，在與墨西哥交界的南方邊境構築一道實體邊牆」。

邊牆的確切成分仍是問題，命令要求邊牆為「連接性、實體的牆或類似的安全機制，需為連續、不可通過的實體障礙」。下令相關單位「挪出所有聯邦資金來源」用於築牆，川普則曾允諾要墨西哥來償付這筆錢。

● 積極展開驅逐

川普希望加緊努力阻止新一波跨境入美的人，並加速這些近期入境者的遣返作業。行政命令要求額外僱用5000名聯邦邊巡人員。

而在堆積如山的案件裡，移民官將被「立即」分配到各拘留單位，以便加快審查新入境者是否可以獲准像尋求庇護者般留下。相關單位還需確保非法移民得返回入美前原本待的地方，等候正式的遣返程序。

川普希望驅逐有犯罪記錄者。行政命令要求優先驅逐曾有「被控任何犯罪」的人，而不僅是曾被判決有罪、曾不實收受公眾利益、曾偽稱是政府單位人員，以及被移民官員視為「恐有害公眾安全或國家安全」者。

行政命令要求額外雇用1萬名移民官員來裁決包括驅逐等案件。

●終結所謂庇護城市

美國有少數地方被稱為「庇護城市」，為沒有身份文件的移民提供保護，約300處這類地方，實際上包含城鎮、鄉村或各州，曾誓言保護約1100萬在美國沒有身分文件的移民。川普與其他共和黨人士批評，這些地方構成危險，想予以廢除。

川普的命令將授權各州與全國各地執法單位，在法律許可的最大範圍內「執行移民官的職權」，刻意拒絕遵守的司法管轄單位，將無法獲得聯邦資助款項。

●懲罰不配合的國家

國土安全部和國務院被下令與各國協商，看看相關國家是否接受被美國驅逐出境的公民，不接受者將被視歸為「不聽話國家」，會受到包括限制赴美移民、非移民簽證受限在內的懲罰。

聯邦政府單位還將禁止無身分文件的人獲得隱私法案（Privacy Act）的保障；該法案保護私人的個資訊息。

此外，這些命令還要求政府機構，每季報告在聯邦和各州監獄被拘留的無身分證件移民人數。（譯者：中央社陳亦偉）1060126

(中央社)