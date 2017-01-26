本年度首季 薩爾瓦多咖啡出口略降

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根據官方統計，2016-2017收成年度前三個月，薩爾瓦多咖啡出口量與上年度同期相比，略微下降了0.67%。

薩爾瓦多咖啡委員會（CSC）表示，去年10月1日至12月31日，薩爾瓦多總共出口3萬5936公擔的咖啡，上年度同期的出口量是3萬6180公擔。

由於本年度咖啡的國際價格約在每公擔166美元，薩爾瓦多在本年度首季咖啡出口總值約597萬607美元，比上年度同期的608萬9021美元，減少了1.9%。

CSC同時指出，在上述3個月期間，薩爾瓦多咖啡出口的主要市場是美國（占總出口量的68.8 %）、德國(8.4 %)、比利時 (7.2 %)、日本 (3.3 %)以及約旦(2.3 %)。1060126

(中央社)