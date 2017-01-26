西城嘉年華大遊行元宵節登場 高達八公尺林默娘花車助陣

西城嘉年華大遊行的林默娘花車造型示意圖首度公開。(圖/臺北市政府觀光傳播局 提供)

未演先轟動的2017臺北燈節即將在2月4日至12日粉墨登場!!

今（20）日率先透露西城嘉年華大遊行在地元素重頭戲「西城嘉年華大遊行」，高達八公尺的西門町守護神媽祖林默娘花車，將在元宵夜現身助陣，整個遊行陣容將創下西區史上最大的踩街遊行規模，當天中午12時至晚上8時中華路將封閉8小時，邀請民眾前來同樂。

臺北市交通局表示，已與警察局密切聯繫溝通，將於燈節期間在各交通要道配足義交人員，全力疏導交通，擴大交通疏導範圍，並且透過交控中心隨時掌控路況，遊行結束後也將在最短時間內恢復通車，維持周邊交通暢通。

西城嘉年華大遊行即將登場的刺青客花車。(圖/臺北市政府觀光傳播局 提供)

臺北市觀光傳播局局長簡余晏表示，臺北燈節將全力活絡各商圈，並形塑臺北特色，就像提起烽砲就想到鹽水一?！2月11日週六晚上登場的嘉年華踩街遊行，有千人表演、刺青人偶及媽祖天后！或許我們可以在地球表面看到太平洋上的臺灣，有一尊8公尺高的動漫天后在臺北遊行，期待臺北燈節成為臺北市的國際特色。

今日記者會現場也特別邀請到北一女熱舞社代表20校高中生聯合街舞帶來精彩表演，臺北多元藝術空間青少年發展促進會會長鄭子靖、臺灣街舞藝術協會理事長施曠、西門徒步區街區發展促進會顧問韓京岳等貴賓也共同出席，他們並在嘉年華大遊行當天到場共襄盛舉，也歡迎大家屆時到場同歡！

北一女熱舞社同學熱情表演。(圖/臺北市政府觀光傳播局 提供)

臺灣漫畫家韋宗成表示，他的連載作品第一幕場景就是在西門町，也因此受邀創作了動漫造型「媽祖林默娘」的角色，跟西門地區有了更深的連結，很期待看見花車作品的完成。

臺北多元藝術空間青少年發展促進會會長鄭子靖指出，這次大遊行中的刺青花車作品將融入艋舺的代表特色，把宮廟、動漫等在地文化以及年輕活力的象徵，畫進長達六公尺的「創世紀」人像中，同時也象徵西門新世紀的開始。

西門徒步區街區發展促進會顧問韓京岳說，很榮幸因為打造了臺北天后宮動漫造型的媽祖林默娘的角色，讓促進會參與了這次西城嘉年華大遊行，歡迎大家到西門町賞燈。

簡余晏表示，臺北燈節挪移到西門商圈舉辦，是為了讓燈節活動國際化，全面與觀光活動接軌，臺北燈節主展場鄰近的商圈包括西門商圈、城中商圈、影音電器及北門相機商圈、沅陵街商圈等，以及後火車站商圈、臺北地下街、艋舺商圈等，也準備好迎接大家來遊逛，除了看各種燈區，還可以吃在地美食。臺北燈節、杜鵑花季、臺北河岸音樂季、友善穆斯林的開齋節，到世大運以致於跨年活動等，都將全面整合成臺北市的大型休閒活動，並加強對外宣傳，市府也整理了好吃好玩燈節全攻略，歡迎上「臺北旅遊網」吃美食找好康，歡迎所有的朋友前來臺北玩。

民眾關注的「舞動奇雞」小提燈發放方式，將從開幕日2月4日和5日連續兩天，從下午1點起，在臺北燈節主展場、市政府一樓紀念品中心和十二行政區等處限量發放，詳細索取方式以及更多燈節資訊請上「2017臺北燈節」官網。

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(中時電子報)