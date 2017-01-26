若政權受威脅 太勇浩：相信金正恩會對美核攻
叛逃投奔南韓的北韓前駐英國公使太勇浩，去年曾爆料金正恩預計在2017年前完成核開發的目標，並說過北韓不會放棄發展核武，因為金氏政權與核武是不可分割的。他接受媒體專訪時又說，相信金正恩會準備對美國發動核攻，但金家的獨裁統治有一天會被人民起義反抗推翻。
據《BBC》報導，太勇浩警告，金正恩心狠手辣，西方世界不可輕忽低估。他並且相信，假若金正恩認為生存受到威脅，可能會孤注一擲的製造最大災難。雖然北韓目前還未有對美國本土發動攻擊的能力，但北韓一直在提升核武能力。
太勇浩出身於一個朝鮮政治、軍人世家，曾被認為是可靠的「紅二代」，以及最優秀的外交官。太勇浩的叛逃，讓金正恩緊急召回駐外人員，以防更多人脫北。太勇浩說，自己的叛逃肯定讓留在北韓的親人們受到迫害，他雖然感到十分悲傷，但也加深反抗北韓的意志。
太勇浩並指出，金正恩行蹤詭秘，無人知道其住處，並且金正恩十分清楚核武是他的生命保障。所以若有一日金家王朝即將覆滅，金正恩一定會毫不猶豫發動核攻。但太勇浩說，他相信隨著北韓人民開始了解外界，金正恩一定不會壽終正寢，人民會起義推翻他的獨裁政權。
(中時電子報)
文章來源：朝鮮叛逃外交官：金正恩會對美國發動核攻擊
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