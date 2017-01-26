家暴醜聞童仲彥退黨 民進黨：未收到聲明
民進黨籍台北市議員童仲彥遭妻子踢爆，2人結婚6年遭童長期施暴，甚至被打成「豬頭」，家暴醜聞越演越燒，今早童仲彥在臉書貼出退黨聲明，但民進黨表示還沒正式收到童仲彥的退黨聲明，相關的調查會繼續進行。
妻子李秀環日前向周刊爆料，6年來遭家暴近5、60次，甚至被打到「昏迷3天、肋骨斷3根、肺部塌陷」，且童仲彥與辦公室主任邱惠美關係匪淺。讓童仲彥昨天不得不出面召開記者會止血，但血沒止住，反倒因童仲彥坦承喜歡邱女「只要是男人看到邱主任，不喜歡她的話就不是男人」。
這一番話，除了點燃民眾怒火，引各界撻伐外，毆妻行為也讓自家綠委挺不下去，管碧玲直言，「若毆妻是真，只有開除黨籍一條路！」。眼看事件延燒童仲彥今早在臉書貼出退黨聲明，表示「因為家庭因素及個人問題，損及摯愛民進黨之形象，自責不已，本人童仲彥深自檢討，即日起退出民進黨。」。
稍晚民進黨表示相關的調查會繼續進行，至於退黨聲明還未收到。妻子李秀環則對童退黨一事表示那是他的選擇，我沒意見。
(中時電子報)
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