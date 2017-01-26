薩經濟部長：美退出TTP對薩爾瓦多有利
薩爾瓦多經濟部長羅培茲（Tharsis Lopez）昨天表示，美國總統川普決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP)，對薩爾瓦多會有正面的影響。
羅培茲指出，美國的這項措施將可使薩爾瓦多活化它的工業，並可刺激各界繼續投資本地企業，以加強他們的競爭力。
羅培茲說，雖然薩爾瓦多並非觀察員，未直接參與TPP的協商過程，但一向注視這個多邊經貿協定可能對薩國輸美若干商品可能造成的影響，尤其是紡織品和成衣業。
但稍早據薩國中央儲備銀行估計，TTP給予越南加工出口業的關稅減讓，將使得薩爾瓦多每年成衣出口蒙受1億670萬到3億8000萬美元的損失。
上述情況也將導致薩爾瓦多的年國內生產毛額下降0.7%、加工出口區就業機會下降17%，約1萬1000人。
本地媒體報導，據估計，如越南得以自由准入美國市場，整個中美洲將流失30萬個工作機會。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。