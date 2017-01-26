薩經濟部長：美退出TTP對薩爾瓦多有利

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薩爾瓦多經濟部長羅培茲（Tharsis Lopez）昨天表示，美國總統川普決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP)，對薩爾瓦多會有正面的影響。

羅培茲指出，美國的這項措施將可使薩爾瓦多活化它的工業，並可刺激各界繼續投資本地企業，以加強他們的競爭力。

羅培茲說，雖然薩爾瓦多並非觀察員，未直接參與TPP的協商過程，但一向注視這個多邊經貿協定可能對薩國輸美若干商品可能造成的影響，尤其是紡織品和成衣業。

但稍早據薩國中央儲備銀行估計，TTP給予越南加工出口業的關稅減讓，將使得薩爾瓦多每年成衣出口蒙受1億670萬到3億8000萬美元的損失。

上述情況也將導致薩爾瓦多的年國內生產毛額下降0.7%、加工出口區就業機會下降17%，約1萬1000人。

本地媒體報導，據估計，如越南得以自由准入美國市場，整個中美洲將流失30萬個工作機會。1060126

(中央社)