韓春節3115萬人次人流 民族大遷徙
韓國交通研究院今天發表的交通需求調查顯示，南韓今年春節連假期間（26-30日）全國南來北往返鄉探親的流動人口將達3115萬人次。
調查顯示，日均出行人次將為623萬人，較平時增加79%，28日初一當天，預計有796萬人出行。總出行人口將比去年（2981萬人）增加4.5%。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓全國高速公路將從今天上午起出現返鄉潮。韓國道路公社資料顯示，擁堵現象將從上午10時開始，到下午6-7時達節前高峰。這是因為預計今天下班後隨即返鄉的人群較多。
資料顯示，今天離開首都地區的車輛將達45萬輛，進入首都地區的車輛為36萬輛，全天全國高速公路車流量將達428萬輛。
另外，春節期間出國旅遊者也為數不少，仁川國際機場將在今天開始的5天裡運送旅客87.5萬人次，日均17.5萬餘人，較去年春節增加10.8%。1060126
(中央社)
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