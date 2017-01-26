溫柔陷阱！辣妹嗲聲吸客 地下期貨削賭客逾2億元

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陳嫌等9人移送法辦。（葉書宏翻攝）

警方查扣大批贓證物中，還發現「經營教戰手冊」。（葉書宏翻攝）

嫌犯自行購置市價約60萬的交換機來層層轉接。（葉書宏翻攝）

37歲陳姓女子以合法證券公司掩護，聘請8名年輕女子嗲聲誘客下單非法期貨，從去年5月至今，海削逾千名賭客，總交易金額逾2億元，賭客一旦下單贏錢，一概拒絕付款，新北市刑大偵八隊經半年監聽、蒐證，循線將9嫌逮捕，依賭博、違反證券交易法等罪嫌移送。

警方調查，陳嫌有違反證券交易法等前科，以合法證券公司掩護，經營地下期貨公司，聘請8名年輕、聲音甜美女子攬客，鼓吹賭客參與投注下單，為躲避警方查緝，將電話機房及營業處所藏匿於民宅內，並自行購置市價約60萬的交換機來層層轉接。

警方經過半年監聽、蒐證，兵分多路前往新北市板橋區、三重區、新店區以及台北市中山區、大同區、北投區等地，查獲陳姓主嫌及8名共犯。

警方查扣大批贓證物中，還發現「經營教戰手冊」，以指導新進營業員快速熟悉作業流程，另賭客只要下單贏錢，一概拒絕付款，如果賭客下單虧錢，就立即向客人討債等惡劣行徑。

據了解，地下期貨公司去年5月開始營業迄今，賭客名單逾千人，每月營業額超過2千萬元，初步估計營業總金額逾2億元，訊後依賭博、違反證券交易法等罪嫌移送。

(中時)