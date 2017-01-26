2017臺北燈節10個滿滿的大～亮～點

臺北市政府觀光傳播局 提供

兩千多年前就開始有了元宵節，從最早的點火把到後來的花燈，元宵節燈火通明的傳統，就這樣承襲了超過千年。臺北市觀光傳播局局長簡余晏表示，今年的臺北燈節，將首度移師西區，但只會是那麼傳統的逛花燈活動而已嗎？ No, No！這裡為大家整理出今年臺北燈節的10大亮點，保證將是一場全新的燈節體驗!

1. 結合超過10位藝術家與設計師的參與，絕對是過去從未有過的創舉。

2. 在臺北西區以街區為單位，從西區門戶計畫源頭北門開始，沿著中華路沿線，以不同的「燈」與「光」的呈現，讓整個西區成為一個街頭劇場。

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3. 光雕區: 從高架橋中解放的北門，透過城門3D建築投影光雕秀，演出一場《西街派對》；接著來到中山堂，以蒙太奇拼貼手法，邀請觀眾一起體驗3D光雕立體投影的《西城大戲院》！

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4. 扭蛋區(世大運互動區):位於中華路東西側上，以互動體驗的方式，邀請民眾一起參與跑步、游泳、桌球、撞球等各項運動，甚至可以與熊讚一起點燃聖火，透過光影的呈現，體驗8月即將在臺北登場的世大運。

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5. 紅蛋區:位於中華路上國軍文藝活動中心前，有傳統的「文、武、勇、仁、信」的五德雞花燈，還有剪紙藝術發想的「家」(從雞的台語ㄍㄟ的延伸)，帶著大家就像走進一個紅通通的大燈籠中。

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6. 蛋黃區:在紅蛋區對面不遠的西本願寺遺址，由光的總成示意，再現歷史風華，成為一個街區光的美術館。

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7. 彩蛋區:西門紅樓是西門町多元文化的代表地標，在這裡有著祈願彩光樹與彩蛋牆，讓民眾為愛與信仰祈願，為自己與家人祈福。

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8. 金蛋區&蛋白區: 與友好城市以及天后宮等民間單位交流的金蛋區，就在中華路上距離北門的最前端與主展演區附近；而集結學生創作的蛋白區，則圍繞在中山堂的周邊，燈謎擂臺也將在此舉辦!

9. 西城嘉年華大遊行:由紙風車劇團設計執行嘉年華式的踩街大遊行，在元宵節當天，嗨翻整個西門町的夜晚！

10. 神祕的主展演區: 讓人猜不透的今年的「主燈」意象，目前只知道由華人首位國際級動漫美學藝術家不二良操刀，的確令人期待；場域將圍繞著西門站6號出口、西門紅樓、漢中街與成都路口，但到底會以什麼樣的方式呈現「街頭劇場」的概念？觀光傳播局指出，農曆年前即將公開。

加碼演出:高科技的AR(擴增實境)與VR(虛擬實境)技術，今年也沒在臺北燈節缺席，到時大家也別忘了來玩一玩喔～

2017臺北燈節的主題為「Westside Story, Taipei Glory」為期9天的活動期間，訴說更多屬於臺北西區的光榮歷史和故事。更多精彩的節目內容、賞燈資訊，請上2017臺北燈節活動官網查詢，消息陸續更新公布中，請密切鎖定，讓我們一同共赴這難忘的臺北西城年節盛會。

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(中時電子報)