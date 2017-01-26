李秀環受訪。（姚志平攝）

李秀環出面說明。（姚志平攝）

共同打拚政治路毀於一旦 李秀環：難堪難過

台北市議員童仲彥的妻子李秀環26日出面說明，對於兩人共同打拚的政治之路因此而付之一炬，李秀環表示，她也覺得難堪與難過，至於童與民進黨如何處理，她沒有意見。

民進黨籍台北市議員童仲彥今（26日）早在臉書貼出退黨聲明，表示「因為家庭因素及個人問題，損及摯愛民進黨之形象，自責不已，本人童仲彥深自檢討，即日起退出民進黨。」。但光是退出民進黨還是無法平息眾怒，網友紛紛在童仲彥臉書留言，要求他辭去台北市議員職務。

(中時)