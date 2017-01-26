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彰化縣房屋稅未來3年不調漲

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彰化縣今年率先宣布房屋稅不調漲零漲幅再創全國房屋標準單價最低
彰化縣地方稅務局率先宣布彰化縣房屋稅未來3年都不調漲。（吳敏菁攝）
彰化縣今年率先宣布房屋稅不調漲零漲幅再創全國房屋標準單價最低
彰化縣房屋稅不調漲，漲幅零，全國最低。（吳敏菁攝）
彰化縣今年率先宣布房屋稅不調漲零漲幅再創全國房屋標準單價最低
彰化縣地方稅務局代局長陳燕慧表示，日前召開之不動產評價委員會決議「房屋標準單價」不予調整，成為全台房屋標準單價最低的縣市。（吳敏菁攝）

去年地價稅開徵，彰化縣調幅度全國第3低，也是中部4縣市最低，今天彰化縣地方稅務局又率先宣布彰化縣房屋稅未來3年都不調漲，零漲幅再創全國最低，縣長魏明谷強調，真正的居住正義不能只考量財政，更要有同理心，讓民眾買得起房、繳得起稅，才能創造政府與民眾雙贏。

繼去年全國地價稅暴漲，造成民怨高漲，今年多數縣市仍會調高房屋稅，但縣長魏明谷表示，整體經濟景氣不佳，不動產市場已反轉低迷，為顧及民眾權益及減輕民眾負擔，彰化縣未來三年房屋稅不會調整。

彰化縣地方稅務局代理局長陳燕慧表示， 房屋稅是以房屋課稅現值乘以適用稅率計算得來，決定房屋課稅現值的因素包括房屋標準單價、面積、折舊及地段率。

陳燕慧表示，彰化縣於日前召開之不動產評價委員會決議「房屋標準單價」不予調整，成為全台房屋標準單價最低的縣市，雖多數縣市已相繼調漲0.5至3.3倍。但縣長魏明谷堅持，打造樂活宜居永續家園，決定率先宣布彰化縣今年房屋稅將不調漲。

(中時)

關鍵字：彰化縣房屋房屋稅標準縣市
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