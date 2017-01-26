彰化縣房屋稅未來3年不調漲

彰化縣地方稅務局率先宣布彰化縣房屋稅未來3年都不調漲。（吳敏菁攝）

彰化縣房屋稅不調漲，漲幅零，全國最低。（吳敏菁攝）

彰化縣地方稅務局代局長陳燕慧表示，日前召開之不動產評價委員會決議「房屋標準單價」不予調整，成為全台房屋標準單價最低的縣市。（吳敏菁攝）

去年地價稅開徵，彰化縣調幅度全國第3低，也是中部4縣市最低，今天彰化縣地方稅務局又率先宣布彰化縣房屋稅未來3年都不調漲，零漲幅再創全國最低，縣長魏明谷強調，真正的居住正義不能只考量財政，更要有同理心，讓民眾買得起房、繳得起稅，才能創造政府與民眾雙贏。

繼去年全國地價稅暴漲，造成民怨高漲，今年多數縣市仍會調高房屋稅，但縣長魏明谷表示，整體經濟景氣不佳，不動產市場已反轉低迷，為顧及民眾權益及減輕民眾負擔，彰化縣未來三年房屋稅不會調整。

彰化縣地方稅務局代理局長陳燕慧表示， 房屋稅是以房屋課稅現值乘以適用稅率計算得來，決定房屋課稅現值的因素包括房屋標準單價、面積、折舊及地段率。

陳燕慧表示，彰化縣於日前召開之不動產評價委員會決議「房屋標準單價」不予調整，成為全台房屋標準單價最低的縣市，雖多數縣市已相繼調漲0.5至3.3倍。但縣長魏明谷堅持，打造樂活宜居永續家園，決定率先宣布彰化縣今年房屋稅將不調漲。

(中時)