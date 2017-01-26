散步同安街 私房地圖
這是一條特別的街。市定百年古蹟所在的紀州庵文學森林，便是依傍著這條同安街，此地延伸出五種散步地圖：關於文學、生活、老樹、建築和舊鐵道。
這裡的街角處處是詩歌、散文、小說場景，還有文藝愛好者嚮往的夢幻出版社洪範與爾雅；緩步巷弄裡，聽余光中吟哦〈記憶像鐵軌一樣長〉、房慧真在〈百花深處〉尋幽訪勝，遙想王文興以〈家變〉為臺灣現代主義小說扛起一面大旗的狂飆年代。
同安街上的日常生活風景，是俗世的吃食美味，也是身心安頓的神佛信仰。不可錯過的古亭真味肉圓、福州乾麵、平價燒烤，飽餐一頓後，探訪以靈驗而遠近馳名的陰公廟、香火鼎盛的十普寺、長慶廟、金雞五帝廟，途中還行經於此共存共榮的台北聖道堂、廈門街浸信會，更能感受到一種熱鬧中的平和。
老樹，無疑是名副其實的守護者。榕、楊桃、昭和櫻、黑板樹、蓮霧、水黃皮、大王椰子，它們在地底下，手牽著手護衛男女老少，迎來風、承接雨水，以濃濃的翠綠，清新人們的雙眸，施予乾涸的都會心靈，以四季更迭的喜悅，以歲時不斷的希望。
還有僅存的幾棟老房子，南菜園、晉江街老聚落、水圳道舊址、林海音故居、余光中故居，都是乘載著時代縮影、人間舞臺的故事空間。
當然不能忽略這裡是舊萬新鐵道的其中一段，螢橋、古亭、水源站舊址，更有臺鐵員工宿舍、螢橋國中前鐵道枕木遺跡。行進間，彷彿聽見蒸汽火車悠長的鳴笛聲響，撼動著地面。
這是一條無與倫比的街，歡迎來到城之南。緩步至紀州庵文學森林遊賞，看看「同安街，一日表情」展覽、走數趟我們特別推薦的散步地圖，享受一段蜿蜒的、迷人的，現代與傳統交錯的街區小旅行！
同安街，一日表情
時間│即日起至2/28，週二至週日10:00～18:00，週五、週六至21:00
地點│紀州庵文學森林新館（臺北市中正區同安街107 號1樓）
票價│免費
電話│02-2368-7577
(中時電子報)
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