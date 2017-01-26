新北竹林山觀音寺地藏庵 春節實施交管

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春節連續假期開始，新莊警分局針對轄內林口竹林山觀音寺、新莊地藏庵和新莊廟街（慈祐宮）等三大熱門參拜景點，於1月27日至2月1日（除夕至初五）實施交通疏導管制。

林口竹林山觀音寺之管制時間為每日8時至17時，管制路段為林口區竹林路段，車輛自竹林路與林口路口單向進入，至林口路、竹林路與寶林路五叉路口駛出。除管制區內區民憑證進出外，一般參拜民眾則視車位停放狀況管制放行。

新莊地藏庵之管制時間每日8時至12時，管制路段為新莊區中正路入口端單向進入，明中街43巷口及中港路48巷口只出不進。

新莊廟街（慈祐宮），管制時間每日8時至12時，管制路段為新莊路與大觀路口單向進入，環河路與利濟街口只出不進。

新莊警分局希望落實人車分離通行，以維護人車安全及通行秩序，也呼籲民眾春節出遊搭乘大眾運輸或接駁車前往。

(中時)